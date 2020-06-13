نجم الزمالك المعار يرفض شرط كارتيرون لعودته

رفض أحمد رفعت، لاعب الزمالك، المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، شرط الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لعودة اللاعب لميت عقبة.

وكان كارتيرون قد اشترط خضوع رفعت للاختبار فى القلعة البيضاء، قبل العودة بشكل رسمي في الموسم المقبل.

وطالب كارتيرون إدارة الزمالك بخضوع جميع المعارين للاختبارات قبل العودة للقلعة البيضاء فى الموسم المقبل.

ويدرس رفعت الاستمرار مع زعيم الثغر فى الموسم المقبل سواء بتجديد الإعارة أو البيع فى ظل رغبته فى المشاركة فى المباريات والحفاظ على المستوى المميز الذى قدمه مع الاتحاد فى الموسم المقبل بعد مشاركته بانتظام.

وينتظر رفعت قرار إدارة الاتحاد بحسم الاتفاق مع نادى الزمالك خصوصا بعد رفضه عرض مقدم من بيراميدز للتعاقد معه.