مفاجأة صادمة من وزيرة التضامن لأصحاب العلاوات (فيديو)

السبت 13/يونيو/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن القوانين لابد أن تكون مرنة وقابلة للمراجعة بعد التطبيق، لافتة إلى أن الوزارة في حاجة لتسويق قانون التأمينات الجديدة، خاصة أن الكثير من المواطنين لم يفهموه، معقبة:" محتاجين نبسط اللغة التأمينية".

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن التأمين في القانون الجديدة سيكون على الأجر الحقيقي، وليس على الأجر المتغير أو الثابت. 

وتابعت أن قانون العلاوات الخمسة سيطبق بشكل تدريجي ابتداءً من أول يوليو، ولن تصرف دفعة واحدة، خاصة أن المستفيدين يصل لـ2.4 مليون مواطن، وسيتم صرف جزء من المجمد الذي يصل لـ27 مليار جنيه، وليس من المنطقي أن يتم صرفهم دفعة واحدة.

وحدد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي الذي نشر في لجريدة الرسمية بعد تصديقه الرسمي عليه، مواعيد وطريقة احتساب العلاوة الخمس لأصحاب المعاشات.

وذكر قرار رئس الجمهورية رقم 25 لسنة 2020 الذي صدر بالجريدة الرسمي يوم 7 مايو 2020 والخاص بزيادة المعاشات الأجر المتغير عن العلاوة الخاصة التى تقرر بدء من 1 يوليو 2006 ولم تنضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في مادتة الأولى أن يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 يوليو 2006 للمؤمن علية الذي تسري في شأنه العلاوة الخاصة لتى تم اقرارها من عام 2006 وحتى عام 2015، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الاساسي وفقا لقانون تقريرها حتى تاريخ اسحقاق المعاش.

وأضاف قرار رئيس الجمهورية أن المواطنين الذي يستحقون إضافة تلك الزيادة إلى معاشتهم يجب توافر الأتي فيهم:

1- أن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي.

2-.أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوات المشار إليها.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه من المقرر أن يصدر قرار م رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام زيادة المعاشات في ضوء ضم هذه العلاوات للأجر الأساسي لحساب المعاش وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوصة على أن تدخل هذه الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمينات الاجتماعية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز لأصحاب لمعاشات بضم العلاوات الخمسة التى بها يتم احتسابها ضمن الأجر الأساسي لتسوية المعاشات منذ 2006 وحتى صدور قانون الخدمة المدنية. وطالب بسرعة ضمها.

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