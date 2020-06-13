كيكي سيتين يُعلن تشكسل برشلونة أمام ريال مايوركا
السبت 13/يونيو/2020 - 08:45 م
أحمد عصام
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مايوركا ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : تيرشتيجن.
خط الدفاع : بيكيه - اراخو - سيرجو روبرتو - جوردي ألبا.
خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - فيدال.
خط الهجوم : مارتن برايثوايت - جريزمان - ليونيل ميسي.
ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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