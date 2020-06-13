كيكي سيتين يُعلن تشكسل برشلونة أمام ريال مايوركا

السبت 13/يونيو/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مايوركا ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : تيرشتيجن. 

خط الدفاع : بيكيه - اراخو - سيرجو روبرتو - جوردي ألبا. 

خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - فيدال.  

خط الهجوم : مارتن برايثوايت - جريزمان - ليونيل ميسي. 

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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