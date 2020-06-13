في حوار قديم.. سعد أردش: كنت شريكًا منذ اللحظة الأولى فى بناء مسارح وزارة الثقافة

السبت 13/يونيو/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى رحيل أحد رواد المسرح العربي وصاحب النهضة المسرحية للمسرح المصري في الستينيات، كما لقب بأنه رائد المسرح السياسى الاجتماعى وشيخ المسرحيين العرب، وهو الفنان الكبير سعد أردش.

استطاع سعد أردش، أن يمزج بين الفن وهموم المجتمع، أخرج العديد من المسرحيات، وشارك فى التمثيل بعدد من المسرحيات والمسلسلات التليفزيونية.

وفي لقاء قديم له قال: "لا نستطيع أن ننسب ازدهار المسرح لنوع واحد من المسارح، فهناك مسارح وزارة الثقافة المتعددة، لكن التلفزيون استطاع أيضًا المساهمة فى ذلك الازدهار بإنشائه مسارح التليفزيون التى أدت لتنشيط حركة المسرح وضخ وجوه جديدة ونجوم كوميديا وشباب من المخرجين".

وأضاف "أردش" مسارح التليفزيون أدت رسالة هامة فى إنشاء جيل جديد، وهو مانطمح له دائما، ليكون هناك جيل يحل مكان من قبله.

وأشار: "كنت شريكًا منذ اللحظة الأولى فى بناء مسارح وزارة الثقافة وأيضا مسارح التليفزيون فى نفس الوقت، فبعد عودتى من ايطاليا سنة 61 كانت مسرحية "الأرض" أول عمل أخرجه لمسارح التليفزيون والتي كتبها الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى".

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