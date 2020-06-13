برغم من الخلافات.. قصي الخولي يشارك جمهوره بفيديو لابنه

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شارك الفنان السوري قصي خولي، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهر فيه يحدث ابنه، ليعيد للأذهان أزمته مع زوجته التونسية مديحة الحمداني.



وعلق "خولي" على الفيديو، قائلًا: "يا روحي وضوء عيوني هالصوت.. يا بابا.. الله يحميلنا ياك ويديم الصحة والعافية عليك يا صغيري انت.. ويجمعني فيك عن قريب.. الله يحمي أطفال العالم جميعا".



وما زال الفنان السوري قصي خولي يلتزم الصمت ويرفض التعليق على ما تدلي به زوجته التونسية مديحة الحمداني حول خلافاتهما وتخليه عنها خلال فترة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية مع ابنهما " فارس".



وقام قصي خولي بتصرف غريب ردًا على مديحة الحمداني بوضع صورة لها وهو يحتضن نجله على صورة "بروفايل" بحسابه الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي انستجرام لكي يضع حد لتلك الاتهامات بأنه لا يعتني بابنه ويرفض الإنفاق عليه.

