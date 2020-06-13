إصابة 3 عناصر من حراس مقر إقامة نتنياهو بفيروس كورونا

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصابة 3 عناصر من الحراس خارج مقر إقامته، بفيروس كورونا المستجد.





وذكر مكتب نتنياهو، في بيان أصدره اليوم السبت، أن 3 حراس يضمنون أمن مقر إقامة نتنياهو خضعوا لفحوص طبية أعطت نتائج إيجابية لإصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".





وأشار البيان إلى أنه لا يجب على نتنياهو الخضوع للحجر الصحي الذاتي لأن الحراس لم يكونوا بالقرب منه وهو لم يتصل بهم بشكل مباشر.





وأشار مكتب نتنياهو إلى أن آخر فحص للكشف عن كورونا أجري على رئيس الوزراء كان منذ عدة أيام وأعطى نتائج سلبية ما يؤكد عدم إصابته بالمرض.



