ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونيخ على مونشنجلادباخ اليوم

تمكن نادي بايرن ميونيخ من الفوز على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة قوية ومثيرة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ3 من الدوري الألماني " البوندسليجا".





وبعد هذا الفوز المثير وسع البافاري فارق النقاط وبينه وبين بوروسيا دورتموند إلى 7 نقاط ، كما أقترب من التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي، بينما توقف رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند النقطة 56 نقطة في المركزالرابع.













ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونخ:





1- بايرن ميونخ: 73 نقطة.





2- بوروسيا دورتموند: 66 نقطة.





3- لايبزيج: 62 نقطة.





4- بوروسيا مونشنجلادباخ: 56 نقطة.





5- باير ليفركوزن: 56 نقطة.





6- فولفسبورج: 46 نقطة.





7- هوفنهايم: 43 نقطة.





8- فرايبورج: 42 نقطة.





9- هيرتا برلين: 38 نقطة.





10- شالكة: 38 نقطة.





11- كولن: 38 نقطة.





12- آينتراخت فرانكفورت: 32 نقطة





13- أوجسبورج: 31 نقطة.





14- يونيون برلين: 31 نقطة.





15- ماينز: 28 نقطة.





16- فورتونا دولسدروف: 27 نقطة.





17- فيردر بريمن: 25 نقطة.





18- بادربورن: 19 نقطة.



