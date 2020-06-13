أسطورة منتخب إنجلترا: محمد صلاح سيتوج بالكرة الذهبية حال انضمام كانتي إلى ليفربول

السبت 13/يونيو/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكد بيتر كراوتش، نجم المنتخب الإنجليزي وفريق ليفربول السابق، أن انضمام النجم الفرنسي كانتي إلى صفوف ليفربول سيخدم كثيرا الفرعون المصري محمد صلاح.

 

وأكد كراوتش، أن صلاح يحتاج إلي متوسط ميدان قوي مثل كانتي، ومن ثم سيتوج بالكرة الذهبية بدون منافسة.

 

وتابع كراوتش في تصريحات تم نقلها عبر صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية: “ليفربول ليس لديه لاعبين جيدين فحسب، بل شخصيات قوية”.

 

وأضاف: “ثلاثي الهجوم بوجود محمد صلاح وفيرمينو وماني أقوياء، ولكن هذا وحده لن يكفي، يحتاجون للاعب قوي في وسط الملعب”.

 

وأكمل :”انضمام لاعب مثل كانتي سيضع صلاح وماني في وضع أخر من عالم كرة القدم، فهو يقوم بكل شئ في الملعب، ليجعل من أمامه يصنع ويسجل فقط، فعلى الجميع أن يتخيلوا بأن يتواجد القطار الفرنسي ومن أمام صلاح، أظن بعدها بأن الفرعون قادر على التتويج بالكرة الذهبية بدون عناء”.

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