موعد مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

برشلونة.. تعود الليجا الإسبانية للظهور من جديد عقب توقف دام لأكثر من 3 أشهر، بعدما انتشر فيروس كورونا المستجد في كافة دول العالم، لتلجأ الدول إلى اتباع عدة إجراءات وتدابير وقائية للحد من انتشاره ولاسيمًا في ظل عدم توفر لقاح.





برشلونة يسعى لتحقيق الفوز





وسعى فريق برشلونة الإسباني إلى مواصلة تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني، الذي يعتليه بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي "الميرنجي" ريال مدريد، بفارق نقطتين، وهو ما يعطي المنافسة طعمًا خاصًا.





ترتيب برشلونة





ويحل برشلونة عملاق "كتالونيا" ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال مايوركا اليوم في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني، التي تستأنف بعد التوقف الذي أصاب البطولة في شهر مارس الماضي.





موعد مباراة برشلونة





وتنطلق مباراة برشلونة وريال مايوركا مساء اليوم السبت الموافق الـ13 من يونيو 2020، في تمام الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ12 بتوقيت الإمارات.





ترتيب برشلونة





ويستضيف مايوركا نظيره برشلونة الإسباني متصدر الترتيب برصيد 58 نقطة وبفارق الريال صاحب الـ56 نقطة، على ملعبه "إيبيرو ستار" دون أن تشهد المدرجات حضورا جماهيريًا بسبب انتشار كورونا.





تشكيل برشلونة المتوقع





ومن المتوقع أن يبدأ مدرب فريق برشلونة كيكي سيتين بلاعبه الجديد برايثوايت في دور المهاجم رقم 9 في مواجهة ريال مايوركا مساء اليوم، نظرًا لفقد مهاجمه الأساسي سواريز لحساسية الملعب لعودته من عملية جراحيىة بالركبة.





سواريز ومباراة برشلونة





وقال المدير الفني لفريق برشلونة إنه سيدفع بالأورجوياني لويس سواريز ولكن في عدة دقائق، مشيرًا إلى احتمالية مشاركته في الشوط الثاني ، بعد غياب عن الملاعب دام لـ5 أشهر بسبب الإصابة.





ميسي جاهز





وأكد سيتين على جاهزية لاعبه الأسطوري "ميسي" لخوض مباراة فريقه برشلونة مساء اليوم أمام مايوركا، كما سيشارك أنطوان غريزمان في الجزء الهجومي، بينما سيبقى كل من لويس سواريز وأنسو فاتي على مقاعد البدلاء.





تشكيل برشلونة المتوقع





تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه كيلمونت لينجليت، بيكيه، سيرجي روبرتو، ألبا، وأمامهم دي يونج، فيدال، بوسكيتس، وثلالثي هجومي يتكون من برايثوايت، ميسي، جريزمان.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة





وتنقل مباراة برشلونة وريال مايوركا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، عبر "بي إن سبورتس إتش دي 1، وبي إن سبورتس إتش دي 3.