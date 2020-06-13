موعد مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

السبت 13/يونيو/2020 - 08:31 م
برشلونة
برشلونة
برشلونة.. تعود الليجا الإسبانية للظهور من جديد عقب توقف دام لأكثر من 3 أشهر، بعدما انتشر فيروس كورونا المستجد في كافة دول العالم، لتلجأ الدول إلى اتباع عدة إجراءات وتدابير وقائية للحد من انتشاره ولاسيمًا في ظل عدم توفر لقاح.

برشلونة يسعى لتحقيق الفوز

وسعى فريق برشلونة الإسباني إلى مواصلة تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني، الذي يعتليه بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي "الميرنجي" ريال مدريد، بفارق نقطتين، وهو ما يعطي المنافسة طعمًا خاصًا.

ترتيب برشلونة

ويحل برشلونة عملاق "كتالونيا" ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال مايوركا اليوم في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني، التي تستأنف بعد التوقف الذي أصاب البطولة في شهر مارس الماضي.

موعد مباراة برشلونة

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مايوركا مساء اليوم السبت الموافق الـ13 من يونيو 2020، في تمام الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ12 بتوقيت الإمارات.

ترتيب برشلونة

ويستضيف مايوركا نظيره برشلونة الإسباني متصدر الترتيب برصيد 58 نقطة وبفارق الريال صاحب الـ56 نقطة، على ملعبه "إيبيرو ستار" دون أن تشهد المدرجات حضورا جماهيريًا بسبب انتشار كورونا.

تشكيل برشلونة المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ مدرب فريق برشلونة كيكي سيتين بلاعبه الجديد برايثوايت في دور المهاجم رقم 9 في مواجهة ريال مايوركا مساء اليوم، نظرًا لفقد مهاجمه الأساسي سواريز لحساسية الملعب لعودته من عملية جراحيىة بالركبة.

سواريز ومباراة برشلونة

وقال المدير الفني لفريق برشلونة إنه سيدفع بالأورجوياني لويس سواريز ولكن في عدة دقائق، مشيرًا إلى احتمالية مشاركته في الشوط الثاني ، بعد غياب عن الملاعب دام لـ5 أشهر بسبب الإصابة.

ميسي جاهز

وأكد سيتين على جاهزية لاعبه الأسطوري "ميسي" لخوض مباراة فريقه برشلونة مساء اليوم أمام مايوركا، كما سيشارك أنطوان غريزمان في الجزء الهجومي، بينما سيبقى كل من لويس سواريز وأنسو فاتي على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة المتوقع

تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه كيلمونت لينجليت، بيكيه، سيرجي روبرتو، ألبا، وأمامهم دي يونج، فيدال، بوسكيتس، وثلالثي هجومي يتكون من برايثوايت، ميسي، جريزمان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة

وتنقل مباراة برشلونة وريال مايوركا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، عبر "بي إن سبورتس إتش دي 1، وبي إن سبورتس إتش دي 3.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة مايوركا ضد برشلونة مباراة برشلونة اليوم مايوركا ضد برشلونة فريق برشلونة برشلونة التدابير الوقائية

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك يكشف حقيقة إصابته بـ «كورونا»

منذ 39 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ أقل من نصف ساعة

باريس سان جيرمان يعلن رحيل 5 نجوم دفعة واحدة هذا الصيف

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فرمان نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من ضم كينيو

منذ ساعتين

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 15 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ نصف ساعة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباراة إشبيلية.. برشلونة ينتزع الصدارة وريال مدريد يعاني مرارة الخسارة

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد غدا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا 7-12-2019 في الدوري الإسباني

مفاجأت بالجملة في تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة مايوركا بالدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد أشبيلية

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراته الأولى بعد استئناف الليجا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 م

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

05:57 م

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم