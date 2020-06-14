تضم 20 مشروعا.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول الرقمي

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوضع خطة بناء القدرات الرقمية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار رؤية الدولة لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري ضمن جهود الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، تتعاون فيها وزارتي الاتصالات وقطاع الأعمال مع الجهاز الإداري لتطبيق خطة التحول الرقمي ضمن رؤية الدولة 2030.

رؤية الوزارة

وضعت الوزارة رؤية للتطوير المؤسسي، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن بناء مصر الرقمية، وتهدف الوزارة لخلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية باستخدام التحول الرقمي بما يدعم القدرة على التكيف مع متطلبات المواطن.

تعمل الوزارة على عدة محاور منها ميكنة دورات العمل، وتطوير بيئة العمل، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتغيير الثقافة الرقمية، والتميز التشغيلي، وتنمية القدرات الرقمية في التطوير المؤسسي هو ما يحقق تعزيز الأداء الحكومي، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، وتيسير حصول المواطن على الخدمات الحكومية.

تأهيل الموظفين

تسعى الوزارة لتأهيل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن أولويات القيادة السياسية، بما تتضمن من نموذج عمل وبيئة رقمية متطورة أقل اعتمادًا على الأوراق، وتدرس الوزارة آليات انتقاء المتدربين طبقا لقدرتهم التدريبية ومواقعهم الوظيفية باستخدام قواعد بيانات الرقمية التي أجراها معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة حيث يبلغ عدد العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية نحو 52 الف موظف.

برامج خاصة

أطلقت وزارة الاتصالات عدد من البرامج لبناء القدرات من خلال المستويات الوظيفية قيادات إشرافية، ومنها برنامج التحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشرافية، ويهدف البرنامج لتعزيز الثقافة الرقمية ونشر التحول الرقمي والاستفادة من البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، إنترنت في تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومي، وبرنامج التحول الرقمي ومكافحة الفساد والحوكمة والبنية المعلوماتية كأحد آليات مكافحة الفساد بالجهاز الإداري.

تدعم وزارة الاتصالات الوحدات المستحدثة في دعم التحول الرقمي، لوضع الآليات المنهجية لانتقاء العاملين بها عن طريق لجنة من ممثلين عن الجامعات والوحدات المختلفة، وضعت الوزارة البرامج خاصة لبناء مهارات مديري وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، وتشمل برامج تنمية المهارات القيادية لمديري وحدات التحول الرقمي، وبرامج تنمية مهارات التخصصية للعاملين بأقسام دعم البنية التحتية، دعم الأعمال، تكامل التطبيقات.

تتضمن خطة الوزارة رقمنة وزارات التجارة والصناعة، البترول والثروة المعدنية، قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الخارجية، الزراعة، الإسكان، البيئة، العدل، التعاون الدولي، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني، الموارد المائية والري، القوى العاملة، الهجرة.

خطة التحول الرقمي

بدأت خطة التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال، في مطلع العام الحالي، وتستغرق نحو 18 شهرا، وتشمل أربعة محاور، المحور الأول إعداد سياسات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، انتهت الوزارة منه في نوفمبر الماضي بعد الاستعانة بمكتب الاستشاري لمشاركة خبرته في أفضل الممارسات العالمية

صاغ المكتب رؤية لتناسب السوق المصري وشركات قطاع الأعمال العام، وقد شارك في هذه المنظومة 1200 من قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار 7 أشهر من خلال ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر.

يتمثل المحور الثاني في اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات، انتهت الحكومة من اختيار تكنولوجيا شركتي ساب ومايكروسوفت مع متكاملي خدمات هي شركات فايبر مصر ووادي النيل وأتوس.

يتضمن المحور الثالث تطوير البنية التحتية للشركات والحوسبة السحابية ومركز استضافة البيانات، يشمل المحور الرابع إعداد مركز للكفاءات مسئول عن التحول الرقمي وإدارة هذه المنظومة، وتعمل الوزارة غلي إعداده من كوادر قطاع الأعمال مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لتحقيق مزيج إدارة هذه المنظومة المتكاملة.

20 مشروعًا

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في يناير الماضي عن تسليم وزارة الاتصالات 20 مشروعا للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وبعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد.