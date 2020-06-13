خسائر قوية في ثورة 20 مليارديرًا بعد تراجع البورصة الأمريكية

السبت 13/يونيو/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر

سجلت بورصة "وول ستريت" أسوأ أداء يومي لها منذ منتصف مارس الماضي خلال اليومين الماضيين، وتكبد 20 مليارديرًا بينهم 15 أميركيًا خسائر تتجاوز 55.07 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط.


وقد تراجعت ثروة برنارد أرنو بنحو 6.25 مليار دولار، وجيف بيزوس، ووارن بافيت بنحو 5 مليارات دولار، وبيل غيتس بنحو 4.48 مليار دولار، ومارك زوكربيرغ، بنحو 4.56 مليار دولار.


 

 

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، إذ تقلص عدد صائدي المكاسب في السوق بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن المؤشرات الرئيسية الثلاثة تكبدت جميعها أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ مارس آذار.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 177.37 نقطة، بما يعادل 1.9 بالمئة، إلى 25605.54 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعا 39.21نقطة، أو 1.13 بالمئة، إلى 3041.31 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 96.08 نقطة، أو 1.01 بالمئة، إلى 9588.81 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، أغلق داو منخفضا 5.6 بالمئة، وهبط ستاندرد اند بورز 4.8 بالمئة ونزل ناسداك 2.3 بالمئة، وهي أكبر خسارة بالنسبة المئوية للمؤشرات منذ الأسبوع المنتهي في 30 مارس

.".



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