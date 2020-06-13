"الزكاة والدخل" تعلن مواعيد تقديم وسداد إقرارات ضريبة الاستقطاع

السبت 13/يونيو/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر

كشفت الهيئة العامة للزكاة والداخل بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، عن مواعيد تقديم وسداد الإقرارات لضريبة الاستقطاع.

وقالت العهيئة في جدول توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "يتم تقديم الإقرارات شهريًّا عن طريق موقعها، على النحو الموضح في الجدول المرفق"، لافتة إلى أن "الإقرارات الضريبية لن يتغير تاريخ استحقاقها ابتداءً من إقرار يونيو المقرر تقديمه في العاشر من يوليو القادم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 123,308، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1519، ما يرفع الإجمالي إلى 82,548 حالة؛ بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 932 حالة، بعد تسجيل 39 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,811 مليون إصابة، بينهم أكثر من 430 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,010 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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