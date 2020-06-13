بشرى سارة من 'الوطنية للإعلام' بشأن حالات التعافي من كورونا

أصدرت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، منذ قليل، بيان متابعتها لتطورات فيروس كورونا المستجد داخل مبنى ماسبيرو.

وقالت الرعاية الطبية إن إجمالي عدد حالات التعافي والخروج من المستشفيات للعاملين بالهيئة، بلغ 35 حالة، وهناك عدد 40 حالة مابط بين العزل المنزلي والمستشفيات.





وأضافت في بيانها، أن ذلك يأتي في إطار تواصلها ومتابعتها مع كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، وفقًا لبروتوكول العلاج المُتبع لوزارة الصحة.

