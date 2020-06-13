بشرى سارة من 'الوطنية للإعلام' بشأن حالات التعافي من كورونا
أصدرت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، منذ قليل، بيان متابعتها لتطورات فيروس كورونا المستجد داخل مبنى ماسبيرو.
وقالت الرعاية الطبية إن إجمالي عدد حالات التعافي والخروج من المستشفيات للعاملين بالهيئة، بلغ 35 حالة، وهناك عدد 40 حالة مابط بين العزل المنزلي والمستشفيات.
وأضافت في بيانها، أن ذلك يأتي في إطار تواصلها ومتابعتها مع كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، وفقًا لبروتوكول العلاج المُتبع لوزارة الصحة.
وأكدت الرعاية الطبية تلقي بلاغات الحالات المشتبه بهم، أو المصابة، والاستجابة لهم، ومتابعتهم، والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة من فحوصات وعمل الأشعة والتحاليل اللازمة، وذلك وفقًا لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة، واستمرار المتابعة يوميًا، للوقوف على تطورات الموقف لكافة الحالات حتى تعافيها.
وشددت الرعاية الطبية للهيئة الوطنية للإعلام، في بيانها، على متابعتها بشكل يومي، مع لجنة السلامة والصحة المهنية، وفرق العمل المعنية، كافة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المُتبعة بالهيئة؛ وذلك للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها، والتأكد من الالتزام بمسافة التباعد المقررة، وارتداء الكمامة خلال الدخول وأثناء فترات العمل، واختبار كشف درجه الحرارة، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير بمختلف المنشآت التابعة للهيئة، وتزويد مداخل ومخارج المبنى والطرقات بالمعقمات والمطهرات.
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