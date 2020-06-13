"الموارد البشرية" تطلق حملة "قريبًا نجتمع" بالمدينة المنورة





أطلق مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية بمنطقة المدينة المنورة فالح العنزي، في أحد المراكز التجارية ممثلة في جمعية طيبة النسائية حملة "قريبًا نجتمع"، التي دشنها فرع الوزارة يوم الخميس الماضي؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع والإسهام في السلامة الصحية للمواطن والمقيم.





وتهدف حملة "قريبًا نجتمع" لتعريف المواطنين والمقيمين بأهمية التباعد الاجتماعي، وأيضًا طرق الوقاية الصحية والطرق الاحترازية الصحيحة، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس عبدالله الصاعدي: إن هذه الخطوات المميزة التي تسعى فيها الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحملة مشكورة للحفاظ على سلامة المجتمع من هذا الوباء؛ حيث تنطلق هذه المبادرة لتقوم بالإرشادات والتوعية داخل المساجد والمولات والأماكن المزدحمة تجنبًا لأي إصابة لا قَدَّر الله، سائلًا الله أن يجزي الجميع كل خير، وأن يوفقنا جميعًا لخدمة الوطن والمواطن.





وأضاف الصاعدي: أن الجهات المشاركة في الحملة تكثف جهودها المشتركة لإنجاح هذه الحملة التوعوية من خلال أدوارها المنوطة بكل جهة، باستهداف أماكن التجمّعات والتعريف بطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار والإرشادات التوعوية والكشف الطبي وإدارة الحشود والترجمة عبر مكبرات الصوت لأماكن تواجد المقيمين، الذين لا يتحدثون العربية عبر المكبرات الصوتية، والتجوّل بالأحياء والأسواق والمساجد بالترجمة بلغات عدة لأماكن تواجد المقيمين.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 123,308، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1519، ما يرفع الإجمالي إلى 82,548 حالة؛ بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 932 حالة، بعد تسجيل 39 حالة.



