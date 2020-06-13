عاجل - نجم الزمالك يكشف حقيقة إصابته بـ «كورونا»

السبت 13/يونيو/2020 - 08:18 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
نفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الأخبار المتداولة بخصوص تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد جنش عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على عدم مسؤوليته عن إحدى الصفحات التي نشرت خبر إصابته بفيروس كورونا، حيث طالب متابعيه بعمل بلاغات ضد الصفحة من أجل غلقها.

وكنب "جنش" :" حساب مزيف ليس لي علاقة به شكل نهائي.. أرجوك منكم الإبلاغ عنه لإغلاقه".

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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