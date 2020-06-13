كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان ضد نابولي في كأس إيطاليا

السبت 13/يونيو/2020 - 08:17 م
كونتي
كونتي
أحمد عصام
أعلن انطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نابولي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : هاندانوفيتش.

خط الدفاع : دي فراي - سكرينيار - باستوني.

خط الوسط : اشلي يونج - باريلا - كاندريفا - بروزوفيتش - ايريكسن.

خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز - لوكاكو.

وكان فريق نابولي قد فاز في مباراة الذهاب على ملعب السان باولو بنتيجة هدف نظيف.

الجدير بالذكر أن فريق يوفنتوس قد تأهل بالأمس إلى دور النهائي من كأس إيطاليا بعد الاطاحة بفريق ميلان بالتعادل بمجموع المباراتين بنتيجة هدف لكل فريق والاستفادة من الهدف خارج الأرض.

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