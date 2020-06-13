إنسيني يقود هجوم نابولي ضد إنتر ميلان في كأس إيطاليا

أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إنتر ميلان في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس إيطاليا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : اوسبينا.





خط الدفاع : دي لورينزو - ماكسيموفيتش - كوليبالي - هيساي.





خط الوسط : ديمي - زيلنيسكي - ايلماس - بوليتانو.





خط الهجوم : ميرتينز - اينسيني.





وكان فريق نابولي قد فاز في مباراة الذهاب على ملعب السان باولو بنتيجة هدف نظيف، ويحتاج إنتر ميلان الفوز بفارق أكثر من هدف لحسم تأهله لدور النهائي ومقابلة فريق يوفنتوس.



