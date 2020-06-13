محمد ثورت يستعيد ذكريات فيلم "كلمني شكرا"

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شارك الفنان محمد ثروت، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وكانت الصورة عبارة عن مشهد بينه وبين الفنانة شويكار من فيلم "كلمني شكرا" لـ الفنان عمرو عبدالجليل، ويعد أول ظهور له في السينما حينها، وعلق على الصورة قائلاَ:" مين فاكر كلمني شكرا".



ونالت الصورة اعجا العديد من متابعيه وجائت ابرز التعليقات من جانب المتابعين:" أول مره اخد بالى انك اللى في الفيلم"، وعلق أخير:" والله اول مره اعرف ان انت اللي كنت عامل الدور ده ".



يذكر أن فيلم "كلمني شكر" فيلم مصري إنتاج عام 2010 للمخرج خالد يوسف، وقام ببطولته عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وصبري فواز، كما عادت من خلاله الفنانة القديرة شويكار إلى التمثيل بعد غياب طويل.



و عرض الفيلم في عام 2010، بعد أن تأخر عرضه بسبب نشوب حريق في ستديوهات الفيلم، وهو ما قضى عليها بالكامل ودفع بالمنتج إلى إعادة بناءها بالكامل، وهو من تأليف عمرو سعد.

