موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب مع فريق ايفرتون يوم 21 يونيو المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتعد تلك المباراة هى الأولى للفريقين بعد قرار استئناف النشاط الرياضي في انجلترا والتوقف الذي دام 3 أشهر منذ بداية شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.





وسوف تقام المباراة بين ليفربول وفريق ايفرتون في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.