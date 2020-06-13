توقعات بإفلاس شركات السيارات مع استمرار تراجع الطلب

توقع إلمار ديجنهارت رئيس شركة كونتيننتال الألمانية لمستلزمات السيارات، أن تحدث تداعيات وخيمة على قطاع السيارات بأكمله في حال استمرار تراجع الطلب على خلفية أزمة جائحة كورونا، مطالبا المسؤولين السياسيين بالتصرف.

وقال ديجنهارت خلال تصريحات صحفية، إنه بالكاد يمكن تحقيق التحول الهيكلي الصعب في مجال الرقمنة والسيارات الكهربائية وأنظمة المساعدة بالنسبة لكثير من الشركات الصغيرة

وقال ديجنهارت خلال تصريحات صحفية، إنه بالكاد يمكن تحقيق التحول الهيكلي الصعب في مجال الرقمنة والسيارات الكهربائية وأنظمة المساعدة بالنسبة لكثير من الشركات الصغيرة .

وأضاف، "علاوة على ذلك، تأتي أزمة السوق غير المسبوقة منذ عام 1930. إذا لم يحدث انتعاش كبير في السوق الأوروبية هذا الصيف، نخشى سلسلة من الإفلاس رغم جميع إجراءات الدعم ".





ويعاني قطاع صناعة السيارات المحوري في ألمانيا تراجع المبيعات ومشكلات في سلاسل التوريد. وقال ديجنهارت، "الربع الثاني سيكون الأصعب اقتصاديا منذ فترة ما بعد الحرب "



وينظر ديجنهارت إلى حزمة التحفيز الاقتصادي الحالية للحكومة الاتحادية بمشاعر مختلطة، موضحا أن خفض ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية هذا العام سيكون له "تأثير مؤكد"، لكن استبعاد السيارات الجديدة التي تعمل بالمحروقات من حوافز الشراء أمر مخيب للآمال، مبينا أنه من المهم الآن خفض تكاليف الطاقة لشركات السيارات .