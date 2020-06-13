الصحة الأردنية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، 38 حالة بفيروس كورونا المستجد في المملكة منها 7 حالات محلية، و31 حالة غير محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 953.





كما سُجِّلت 7 حالات شفاء، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم.





وأشار الموجز إلى إجراء 9724 فحصاً مخبرياً اليوم، وهو أعلى عدد فحوصات يومي يتم تسجيله حتى الآن، وذلك في إطار التوسع في إجراء الفحوصات بالتزامن مع فتح القطاعات، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 266873 فحصاً.





وبحسب الموجز، بدأت اليوم السبت عمليّة نقل الأردنيين العائدين إلى الأردن براً من المملكة العربية السعودية، إذ وصل عبر حدود العمري 150 أردنياً وأردنية، وستتواصل عملية نقل الآخرين خلال الأيام المقبلة.



