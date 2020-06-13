الجزيرة الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضاته مع فايلر

انتشرت أخبار خلال الفترة الأخيرة عن تلقي السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرض لتدريب الجزيرة الإماراتي، وهذا ما نفاه الأخير.





حيث أكد مصدر داخل الجزيرة الإماراتي، أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي.





وأشار في تصريحات صحفية أن الجزيرة الإماراتي يحترم عقده مع المدرب الحالي مارسيل كايزر.





يشار إلى أن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، أوضح أن النادي أنهى اتفاقه مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقده.





وشدد مرتجي على أن فايلر يشعر بالارتياح مع الأهلي، ويريد الاستمرار في مهمته خلال الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه سافر إلى بلاده من أجل مناقشة زوجته في عرض الأهلي.