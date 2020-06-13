نيفين جامع تكشف تفاصيل جولة رئيس الوزراء بمصانع بأكتوبر

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كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل زارة رئيس الوزراء اليوم لأحد المصانع التابعة لشركة عالمية بمنطقة 6 أكتوبر.



وأشارت "نيفين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الزيارة كانت مميزة جدا، وكانت تستهدف التأكد من إتباع الإجراءات الوقائية بين عمال المصنع، موضحة أن المصنع تابع لشركة عالمية، ولكن كافة العمالة مصرية.



وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن رئيس االوزراء تحاور مع العاملين ليطمئن على أوضاعهم، لافتة إلى أنه كان هناك توجيهات باستمرار حركة الإنتاج منذ بداية أزمة كورونا، معقبة: "تلقينا طلبات من عدد من المصانع لاستثنائهم من وقت الحظر للاستمرار في العمل".



هذا وقد قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، بجولة تفقدية لأحد المصانع باأكتوبر للاطمئنان علي سير العمل ودروة الانتاج بالمصانع وكذلك التأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية بمواقع العمل من ارتداء الكمامات والتطهير بالكحول وكافة تعلميات مجلس الوزراء حرصا علي سلامة العاملين وذلك في اطار خطة التعايش مع فيروس كورونا ودفع عجلة الإنتاج.



وكان رئيس الوزراء، قد تفقد من قبل الأعمال النهائية لمشروع تطوير ميدان التحرير بمرافقة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.





