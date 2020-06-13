وفاء صادق: كنا "بنخبي" بطن منال في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

تصدرت النجمة وفاء صادق "تريند" محرك البحث الشهير جوجل، لتلحق بزميلتها ناهد رشدي التي زاد الطلب عليها هي الأخرى، بعدما أعيد عرض مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" على إحدى الفضائيات.





وفاء صادق وتفاصيل مشهد زواج ثنية





وكشفت وفاء صادق عن كواليس العمل الدرامي الكبير الذي حقق نجاحًا باهرًا والذي أبدع في تأدية شخصية البطل "عبدالغفور البرعي" النجم الكبير الراحل نور الشريف، وبمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن.





ظهور وفاء صادق





وقالت وفاء صادق إن مشهد زواج "ثنية" من ياسر جلال كان حقيقيًا وأن الطعام الذي قمنا بتناوله كان محعدًا بالبيت مسبقًا، لإصرار مخرج المسلسل على أن يخرج المشهد وكأنه واقعي وكنا نأكل بشكل طبيعي.





وفاء صادق وبطن منال





وفجرت وفاء صادق مفاجأة بشأن اختها في المسلسل "منال" والتي كانت حامل خلال هذا العمل الدرامي، وهو ما ما لم يلاحظه الجمهور حيث كانت تخفي هي وأخواتها بطن اختهم حتى لا يعلم أحد أنها حامل حيث أنها كانت تؤدي دور فتاة لم تتزوج.





وفاء صادق وزملائها بالعمل





وأوضحت وفاء صادق أنهم تنافسوا فيما بينهم للظور بشكل "فلاحي" يقنع امشاهد بأن المشهد حقيقي ويتصل بالواقع، وهو ما سبب لهذا العم الدرامي نجاح كبير، الواقعية التي اتسم بها نجوم العمل.





صور وفاء صادق





وأكدت وفاء صادق على أن لديها مجموعة من الصور التقطها الراحل نور الشريف لجميع العاملات والمشاركات بالمسلسل مضيفةً: "كنا بنتبارى مين هيبقا بلدي أوي عندي صور مصورهالنا الأستاذ نور الشريف برا التصوير، عشان يورينا أشكالنا واحنا بنعمل ايه برا التصوير يلا هنفطر يلا هنتغدى كنا بنبقا بلدي".





وفاء صادق تكشف مفاجأة





وأضافت وفاء صادق أن مشهد الأكل كان حقيقيًا مردفةً: "ده أكل بلدي حقيقي من البيت وكنا بناكل بجد الاستاذ أحمد توفيق المخرج سابلنا مطلق الحرية في التعامل خلال المشهد طبعا وفق إطار محدد لكن مساحة الحرية كانت أكبر وفعلا كنا اخوات جدا خلال العمل".





متى عرض "لن أعيش في جلباب أبي"





وعرض مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" والذي شاركت به النجمة وفاء صادق في عام 1995 ، ليحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، ليدخل بيوت الأسر العربية، لكونه عمل اجتماعي يجسد قصة نجاح حقيقية بطلها رجل فقير بدأ من الصفر، وهو مأخوذ من رواية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.



