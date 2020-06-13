رد "شعبة الأدوية" على نقص فيتامينات رفع المناعة في الأسواق (فيديو)

السبت 13/يونيو/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علق الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرف القاهرة التجارية، على نقص فيتامينات رفع المناعة في الأسواق قائلًا إنه سيتم طرحها بالصيدليات الأسبوع الجاري، مؤكدا أن هناك مخزون كافي منها في مصر.

وأرجع "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت، نقص فيتامينات المناعة إلى الوصفات المنتشرة عبر الفيس بوك لعلاج كورونا جعلت هناك تكالب على الأدوية في الصيدليات.

وكشف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، أن صرف أدوية المضادات الحيوية التي يتم استخدامها في علاج فيروس كورونا سيتم بالروشتة الطبية حتى لا تحدث أزمة جديدة ويحدث تكالب على الأدوية، لافتا إلى أن أن علاج كورونا يعتمد على الجزء الأساسي على أدوية متخصصة وأدوية مساعدة ترفع مناعة الجسم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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