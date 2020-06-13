فنانة كويتية تثير الجدل بفستان شبيه لـ إطلالة ياسمين صبري

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شاركت المذيعة والفنانة الكويتية أمل العوضي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفديويهات الشهير "انستجرام".



وظهرت "العوضي" بالصورة بفستان مطابق للفستان الذي ظهرت به الفنانة ياسمين صبري مع زوجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في مايو الماضي.



ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها شخصية معروفة بهذا الفستان، إذ نشرت الإعلامية ومقدمة البرامج العراقية سهير القيسي، في أخر مايو الماضي عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "القيسي" بالصورة وهي ترتدي فستانا مطابقا للذي ظهرت به الفنانة ياسمين صبري، بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خلال شهر العسل قبل أيام.

