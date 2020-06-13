الفجر الرياضي يكشف حقيقة تمسك أحمد الشيخ بالانتقال إلى بيراميدز









كشف مصدر مقرب من أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل اللاعب إلى بيراميدز في الميركاتو الصيفي المقبل، وتمسك اللاعب بالانتقال إليه.





وترددت أنباء خلال الأيام الماضية، عن رغبة اللاعب في الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي..





وقال مصدر مقرب من الشيخ في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" بأن مثل هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة، وأنه سعيد بالتواجد داخل النادي الأهلي.





وأضاف المصدر بأن اللاعب لا يعرف الغرض من مثل هذه الأخبار، وأنه لا يفكر في بالرحيل عن الأهلي، ويسعى لإثبات ذاته مع الفريق تحت قيادة رينيه فايلر.





وأشار المصدر إلى أن فايلر يثق في الشيخ، ومنحه فرصة المشاركة مع الفريق هذا الموسم، وبالتالي فاللاعب يسعى للبقاء بالنادي.



