نجران.. الدفاع المدني يكشف تفاصيل اعتراض صاروخ حوثي

السبت 13/يونيو/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، اليوم السبت، عن إصابة عدد من المدنيين بإصابات خفيفة؛ بسبب سقوط شظايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية.

وقال نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله سعيد آل فارع: إن "رجال الدفاع المدني باشروا اليوم بلاغًا عن سقوط شظايا وبقايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران".

وأضاف النقيب عبدالله: وقد نتج عن سقوط الشظايا إصابات طفيفة بعدد من المدنيين، وباشرت الجهات المعنيّة تنفيذ الإجراءات المعتمَدة في مثل هذه الحالات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها اعترضت صاروخًا بالستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي: إن إطلاق صواريخ باليستية من قبل الحوثيين باتجاه السعودية يأتي في إطار "استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة".

وأضاف المالكي: أن مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه السعودية وتم اعتراضها بلغ 312 صاروخا باليستيا، لافتاً إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قواته أسقطت طائرتين من دون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

واعترض وأسقط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران، باتجاه مدينة نجران السعودية.

وكانت قيادة القوات المشتركة لـتحالف دعم الشرعية في اليمن قالت: "قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرات بدون طيار مسيّرة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة"، وفق ما ذكرت وكالة واس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجران صاروخ حوثي صاروخ المملكة السعودية الحوثيين

أخبار تهمك

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ أقل من ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 13 ساعة

على طريقة جريزمان.. برشلونة يخطط لخطف نجم أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تحرك من الإسماعيلي لضم نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيان صادم من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من ضم كينيو

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. السعودية تعترض صاروخًا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

عاجل.. السعودية تعترض صاروخًا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران

إصابة 7 أشخاص إثر شظايا صاروخ حوثي على نجران

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "المالكي" يكشف عن أضرار الصاروخ الحوثي فوق نجران

الدفاعات الجوية السعودية تدمر طائرة مسيرة ثانية تجاه جازان

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

05:57 م

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

06:30 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

12:19 م

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم