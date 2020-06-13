نجران.. الدفاع المدني يكشف تفاصيل اعتراض صاروخ حوثي





أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، اليوم السبت، عن إصابة عدد من المدنيين بإصابات خفيفة؛ بسبب سقوط شظايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية.





وقال نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله سعيد آل فارع: إن "رجال الدفاع المدني باشروا اليوم بلاغًا عن سقوط شظايا وبقايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران".





وأضاف النقيب عبدالله: وقد نتج عن سقوط الشظايا إصابات طفيفة بعدد من المدنيين، وباشرت الجهات المعنيّة تنفيذ الإجراءات المعتمَدة في مثل هذه الحالات.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها اعترضت صاروخًا بالستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران السعودية.





وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي: إن إطلاق صواريخ باليستية من قبل الحوثيين باتجاه السعودية يأتي في إطار "استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة".





وأضاف المالكي: أن مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه السعودية وتم اعتراضها بلغ 312 صاروخا باليستيا، لافتاً إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".



