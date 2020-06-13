الفيدرالي الأمريكي يضع توقعات سلبية للاقتصاد رغم تفاؤل " ترامب"

السبت 13/يونيو/2020 - 06:56 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

توقع الفيدرالي الأمريكي( البنك المركزي)، أن يسجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا  بسبب استمرار تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد، رغم التوقعات المتفائلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاقتصاد يتعافى من أزمة كورونا وسيضيف وظائف جديدة.

 

وتوقع تقرير للفدرالي الأمريكي، أن ينكمش الأداء الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 4.2% إلى 10% في عام 2020، على أن يسجل نموا في عام 2021، و يستمرر هذا النمو في عام 2022  بنسبة تتراوح بين 2% إلى 2.0%.

 

 

وعلى مستوى معدلات البطالة، توقع الفيدرالي الأمريكي، أن تسجل تتراوح نسبة معدلات البطالة بين 7% وحتى 14% في عام 2020،  وأن تواصل انخفاضها لتسجل نسبة تتراوح بين 4% إلى 8% في عام 2022.

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