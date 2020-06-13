أحدث ظهور لأحمد فهمي عبر "إنستجرام"

السبت 13/يونيو/2020 - 07:34 م
فهمي
فهمي
مصطفى فكيه
شارك الفنان أحمد فهمى، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "فهمي" في الصورة من داخل سيارته بإطلالة كاجول يرتدى تيشيرت كت باللون الرمادي ونظارة شمس أنيقة وكاب.

وعلق "فهمى" على الصورة قائلا: "لا يوجد شيء مثل السحر، مجرد وهم. تتغير الأشياء فقط عندما نغيرها. ولكن عليك أن تفعل ذلك بمهارة، سرا. ثم يبدو وكأنه سحر "# الظلام ".

في سياق منفصل، كان من المقرر دخول أحمد فهمى في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اسود فاتح" لـ النجمة البنانية هيفاء وهبي، ولكن تعطل تصوير المسلسل بسبب انتشار فيروس كورونا الذي ادي الى ضيق الوقت.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
أحدث ظهور لأحمد فهمي عبر "إنستجرام"
أحدث ظهور لأحمد فهمي عبر "إنستجرام"
أحدث ظهور لأحمد فهمي عبر "إنستجرام"
أحدث ظهور لأحمد فهمي عبر "إنستجرام"

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مسلسل اسود فاتح لفنان أحمد فهمي أحمد فهمي

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