Redmi Note 9 | تعرف على أسعار ومواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 9





مواصفات هاتف Redmi Note 9 الجديد

تقدم شاومي هاتف Redmi Note 9 بشاشة IPS LCD بحجم 6.53 بوصة بدقة FHD+ وبتصميم الكاميرا الأمامية على شكل ثقب في الشاشة، وهذه الكاميرا وحيدة بدقة 13 ميجابيكسل.





وفي الجهة الأخرى، من الهاتف تتواجد كاميرا خلفية رباعية، حيث تأتي الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل وهي نفس المتواجدة في Redmi Note 9S. والكاميرا الثانية في هذا الهاتف هي Ultra Wide بدقة 8 ميجابيكسل.





وتأتي الكاميرتان الثالثة والرابعة بدقة 2 ميجبابيكسل لكل منهما ولكن الأولى مخصصة للعزل والثانية من نوع Macro، ومستشعر بصمة الإصبع في هذا الهاتف يتواجد أسفل الكاميرا الخلفية الرباعية.





ومعالج Helio G85 ذا ذاكرة وصول عشوائي بين 3 جيجابايت و 4 جيجابايت وخيارين لذاكرة التخزين الداخلية بين 64 جيجابايت و 128 جيجابايت.





وزودت شاومي الهاتف ببطارية بسعة 5020 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، بينما يأتي هاتف Redmi Note 9 Pro بشاشة LCD بمقاس 6.67 بوصة، وتأتي الكاميرا الأمامية بنفس التصميم، ولكن الثقب في المنتصف وتم زيادة دقة الكاميرا لتكون 16 ميجابيكسل.





بينما الكاميرا الخلفية لم تشهد تغييرًا ضخمًا، حيث تم استبدال الكاميرا الأساسية بأخرى بدقة 64 ميجابيكسل، بالإضافة لاستبدال الكاميرا الـ Macro بأخرى بدقة 5 ميجابيكسل.





إلى جانب معالج كوالكوم Snapdragon 720G، وشهد الهاتف أيضًا زيادة في حجم ذاكرة الوصول العشوائي لتكون 6 جيجابايت لكل الإصدارات بخلاف ذاكرة التخزين الداخلية التي تتراوح بين 64 جيجابايت و128 جيجابايت، والبطارية تدعم الشحن السريع بطاقة 30 وات بدلاً من 18 وات، وبمستعشر بصمة الإصبع.





أسعار هاتف Redmi Note 9 الجديد

سيتوافر هاتف Redmi Note 9 بإصدارين الأول 3 جيجابايت 64 جيجابايت بسعر 2777 جنيه، أما الإصدار الثاني 4 جيجابايت و 128 جيجابايت متوافر بسعر 3099 جنيه.



