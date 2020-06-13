نوال الزغبي تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة والسبب "تجميل"

السبت 13/يونيو/2020 - 07:10 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي، يلجأ العديد من نجوم الفن والطرب وعلى رأسهم السيدات إلى إجراء العديد من العمليات الجراحية التجميلية، من أجل إضفاء ميزة أو كاريزما أو تصحيح بعض الأخطاء والعيوب التي ربما بتكون معهم منذ الولادة أو نتيجة حادث أو ما شابه.

إطلالة نوال الزغبي

وأطلت المطربة نوال الزغبي على جمهورها بظهور غريب، حيث لم يعرفها الكثيرون نظرًا للاختلاف الكبير على ملامحها، والتي بدت وكأنها شخص مختلف، بعدما خضعت لعملية تجميل.

صور نوال الزغبي

ونشرت نوال الزغبي صورًا لها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" وهي في إطلالة تختلف عما اعتاد عليه جمهورها، الذي تفاعل مع الصور التي نشرتها، وعبر كثيرون عن غضبهم من الاختلاف الذي طرأ عليها.

شكل نوال الزغبي الجديد

وتغير شكل المطربة نوال الزغبي كليًا عقب انتهائها من إجراء عملية التجميل، ليعبر البعض عن رفضه لشكلها الحالي، ويرى البعض الآخر أنها كانت أجمل واحلى في البداية وقبل إجراء العملية.

نوال الزغبي ورأيها في التظاهرات

 وأعربت نوال الزغبي عن أسفها الشديد من الاحتجاجات الغاضبة التي شهدها  لبنان والتي أدت إلى انهيار الليرة، وتدهور والأوضاع الإقتصادية الذى طال مختلف الأحوال المعيشية، مؤكدةً على عدم قدرة أحد على أن يلوم شعب فقير.

نوال الزغبي تدعم الاحتجاجات

وطالبت نوال الزغبي  اللبنانيين بعدم الخوف من رفع صوتهم من أجل الحصول على حقوقهم، قائلة: "لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيئ.. لا تخف أبدًا أن ترفع صوتك من أجل حقك ومن أجل الظلم والكذب لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء، لبنان ينتفض"، في تأييد واضح للمظاهرات.

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