الجيش الليبي يقرر إعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية

السبت 13/يونيو/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
الفجر
أصدر الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، قرارا بإعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية للجيش للتفاعل مع المعركة ومتغيراتها.

في وقت سابق، حذرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، من حدوث أزمة إنسانية في مدينة سرت الليبية، بسبب التصعيد العسكري المتواصل.

وقالت السفارة في بيان لها: "تُعرب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عن مخاوف فورية بشأن احتمال حدوث أزمة إنسانية أخرى في ليبيا، وهذه المرة في سرت. فبعد أن عملت مع الليبيين وغيرهم من الأطراف في المجتمع الدولي لمساعدة سرت على التعافي بعد تخلّصها من احتلال داعش، هناك اهتمام خاص بضمان ألاّ يضطر سكان هذه المدينة إلى خوض تجربة معركة أخرى مدمّرة في مدينتهم. وسوف يؤدّي التصعيد المستمر في سرت إلى تفاقم معاناة المدنيين، وزرع الانقسامات التي يمكن استغلالها من قبل الجهات المتطرفة، وتحويل الموارد بعيدًا عن الاستجابة لجائحة فيروس كورونا".

وتابعت: "ننضمّ إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعوتها لجميع أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف التصعيد، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن الانخراط في أعمال الانتقام والتخريب التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية بشكل غير قانوني. وسيُحاسب المخالفون".

وأضافت: "تثمّن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية شراكتنا مع أهالي سرت وقادة المجتمع المحلي الذين يواصلون مسيرتهم الطويلة نحو الانتعاش. ومنذ عام 2016، قدّمت الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية، أكثر من 25 مليون دولارا لدعم جهود إعادة الاستقرار والإنعاش المبكّر لتعزيز هزيمة داعش والبناء من أجل مستقبل سلمي".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يان غرفة جائحه كورونا تشكيل العمليات العسكرية الجيش الليبي إعادة

أخبار تهمك

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك من الإسماعيلي لضم نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من ضم كينيو

منذ أقل من نصف ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

على طريقة جريزمان.. برشلونة يخطط لخطف نجم أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان صادم من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 13 ساعة

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مصدر دبلوماسي فرنسي: ليست لدينا أجندة سرية في ليبيا

بيان جديد من أمريكا بشأن التصعيد العسكري في ليبيا

عاجل.. ميليشيات مسلحة تقتحم مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة طرابلس

الجيش الليبي: تركيا أرسلت آلاف الإرهابيين إلى سوريا

الجيش الليبي يكشف عن هجوم وحشي لميليشيات الوفاق على صبراتة (فيديو)

ليبيا.. ميليشيات طرابلس تنتقم من مدينة الأصابعة (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

05:57 م

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

06:30 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

12:19 م

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم