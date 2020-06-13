أحمد الشامي ينشر صورة نادرة لفرقة "واما"

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استرجع الفنان أحمد الشامي، ذكريات فرقة "واما"، من خلال نشر صورة قديمة لهم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهر "الشامي" في الصورة بصحبه الفنان احمد فهمى، ومحمد نور، ونادر حمدي، وعلق على الصورة قائلًا: "اخواتي اللي اتربينا مع بعض وكبرنا سوي ونجحنا سوي وكل واحد فرح ل نجاح التاني وفي ظهر بعض، اعمل تاج لصديق عمرك ".



ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.

