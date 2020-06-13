ضرب الرمل يتصدر استفتاء الفجر الفني اليوم السبت 13 يونيو كأفضل مسلسل خليجي

السبت 13/يونيو/2020 - 07:29 م
ضرب الرمل
ضرب الرمل
روان هيثم
تصدر المسلسل الخليجي "ضرب الرمل" استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل خليجي اليوم السبت الموافق 13 يونيو، حيث حصل على 6964 صوتًا، بنسبة 31,16%، ويليه مسلسل "النحات'' الذي حصل على 6416 صوتًا، بنسبة 28,72%.

وقد قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

يذكر أن العمل يتناول التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي خلال ثلاثة عقود، وانعكاس فترة ما يقرب من 30 عامًا على المجتمع، من خلال قصة شقير الذي عانى طوال حياته بعد وفاته والده ووصوله إلى مركزه الحالي.




المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ: ماجد الربيعان (مخرج) تامر الشيخ (مخرج منفذ) و ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد المزيني ومن بطولة ريتا حرب وخالد عبد الرحمن وليلى السلمان.

أخبار تهمك

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

أول تحرك من الإسماعيلي لضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من ضم كينيو

منذ أقل من ساعة

على طريقة جريزمان.. برشلونة يخطط لخطف نجم أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 26 دقيقة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ ساعة و 25 دقيقة

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان صادم من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

نتائج نهائية.. خبر سار من الصحة العالمية عن علاج كورونا المنتظر (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

باريس سان جيرمان يعلن رحيل 5 نجوم دفعة واحدة هذا الصيف

منذ أقل من نصف ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

05:57 م

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

06:30 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

12:19 م

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم