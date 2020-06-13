بمشاركة عمرو واكد ميا خليفة تشوه صورة الإسلام في مسلسل "رامي"

السبت 13/يونيو/2020 - 07:26 م
ميا خليفة
ميا خليفة
مي مرسي
آثار مسلسل "رامي" الجدل بعد عرض أولى حلقاته بسبب تشويهه صورةالإسلام والمسلمين وظهورهم بشكل شهواني،وظهرت في الحرقات الأولى الممثل رامي يوسف والفنان الهارب عمرو واكد والفنانة الإباحية ميا خليفة.

ودارت أحداث الحلقات الأولى حول حب شيخ يسمى "خالد" للفنانة الإباحية ميا خليفة التي تظهر في المسلسل بشخصيتها الحقيقة، وحكى هذا الشيخ لـ"رامي" عن حقيقة لقائة بـ"خليفة" لكي يتغلف على مشاهدته للأفلام الإباحية التي توجد بها، لأنه لا يقدر على عدم مشاهدتها.

وقالت ميا خليفة في مسلسل "رامي" عن المسلمين بأنهم أكثر الدول التي تقوم بمتابعة الأفلام الإباحية مما يشوف صورة الإسلام والمسلمين وأثار هجوم عليها وعلى الفنان عمرو واكد بعد ظهونره في المسلسل حقيقة وليس كما ينكر البعض.

وكذب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور الفنان عمرو واكد في مسلسل "رامي" بالرغم من ظهوره في الإعلان التشويقي للمسلسل.

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