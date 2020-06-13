بعد اقترابه من الإسماعيلي.. تعرف على أرقام اليوناني تاكيس جونياس مع وادي دجلة

السبت 13/يونيو/2020 - 07:02 م
تاكيس جونياس
تاكيس جونياس
علاء خليف
دخل اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق دائرة ترشيحات النادي الإسماعيلي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدرب الفرنسي ديديه جوميز، بعد الاستقرار على رحيله نهاية الموسم الحالي بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته.

وفتح مسئولو الإسماعيلي باب المفاوضات مع "جونياس" خلال الفترة الحالية، لتولي تدريب الفريق في الفترة القادمة، ولم تتوصل إدارة الدراويش لإتفاق مع المدرب اليوناني حتي الآن بسبب الخلاف على المقابل المالي، حيث طلب 30 ألف دولار شهريًا، بينما عرض النادي 20 ألف دولار فقط، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

ويتواجد "جونياس" في مصر ولم يرحل بعد انهاء تعاقده مع الإسماعيلي لرغبته في خوض تجربة تدريبية جديدة بالدوري المصري في الفترة القادمة.

ماذا قدم تاكيس جونياس مع وادي دجلة؟

تولي جونياس قيادة وادي دجلة في 1 يوليو عام 2018 واستمر على رأس الجهاز الفني للفريق الدجلاوي لمدة 590 يومًا، ونال اشادة واسعة من خبراء اللعبة في مصر بفضل الأداء الجيد للفريق تحت قيادته، ولكنه واجه سوء توفيق كبير مع الفريق على مستوي النتائج.

قاد المدرب اليوناني فريق وادي دجلة في 54 مباراة، حقق 15 انتصارا، وخسر 24 مباراة، وتعادل في 15 مباراة، سجل لاعبو الفريق تحت قيادته 67 هدفًا واستقبلت شباكه 77 هدفًا.

خاض دجلة تحت قيادة الخواجة اليوناني 34 مباراة بالدوري الممتاز الموسم الماضي، فاز في 10 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 14 مباراة، وجمع 40 نقطة واحتل المركز العاشر، بينما خاض مباراتين بكأس مصر، فاز على الجونة 4-1 وخسر أمام المقاصة 2-1 وودع منافسات البطولة من دور الـ16.

وقاد الفريق في 17 مباراة بالدوري في الموسم الحالي 2019 - 2020، فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات، وخسر 9 مباريات، وجمع 14 نقطة، وفي بطولة كأس مصر نجح في تخطي دور الـ32 بعد الفوز على فريق بيلا برباعية نظيفة.

يعد محمد عبد المنصف حارس مرمي الفريق هو الأكثر مشاركة تحت قياد المدرب اليوناني، وشارك معه في 49 مباراة، بينما السنغالي إبراهيما نداي الأكثر تهديفًا معه بـ 11 هدفا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وادي دجلة تاكيس جونياس الزمالك الدوري المصري الاهلي الاسماعيلي

أخبار تهمك

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك من الإسماعيلي لضم نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان صادم من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من ضم كينيو

منذ نصف ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 13 ساعة

على طريقة جريزمان.. برشلونة يخطط لخطف نجم أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوناني "جونيس" الأقرب .. 5 مدربين ينتظرون "استمارة 6" في الدوري المصري

بالأرقام.. ماذا قدم المدربون الأجانب بعد 5 جولات من الدوري المصري؟

بالأرقام.. ماذا قدم جروس ولوك ايميل قبل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش؟

هل يستحق اليوناني تاكيس جونياس قيادة الأهلي؟ .. أرقامه مع وادي دجلة تُجيب

وادي دجلة يغري تاكيس جونياس بـ20 ألف دولار شهريا للتجديد

بعد تصريحات السيسي.. الأرقام تكشف من الأفضل لتدريب منتخب مصر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

05:57 م

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

06:30 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

12:19 م

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم