ليلي علوي تستعد ذكريات تصوير فيلم "تفاحه"

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شاركت الفنانة ليلى علوى، جمهورها بصورة من كواليس تصويرها لفيلم "تفاحة"، والذى قدمته مع النجم ماجد المصري، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وعلقت "علوى" على الصورة قائلة "‏ زي الأيام دي من ٢٣ سنة كنت بصور قصة حب "زينات" اللي كانوا بيدلعوها يقولوها "تفاحة" وبين "أبو علي".



وأكلمت: "من هنا جه اسم الشهرة "تفاحة" وكان أول حد سماني بيه المخرج والسيناريست الكبير رأفت الميهي اللي مش ممكن هننسى أعماله، مين فيكم لسة ما شافش الفيلم".



وتدور أحداث الفيلم حول زينات الجميلة التي يطلق عليها الجميع تفاحة لجمالها عاملة في وزارة المالية، وتعاني من تسلط "قدرية" المديرة، ومن هنا ينشأ الصراع.

