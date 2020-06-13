بطريرك الكاثوليك ينعي والدة زوجة رئيس الطائفة الإنحيلية

السبت 13/يونيو/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
أرسل الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تعازي في وفاة السيدة صوفي بطرس والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه ذكي.

جاء فيها: بمشاعر الحزن والرجاء في الحياة الابدية، ننعي السيدة صوفي، ونطلب من الرب ان يستقبلها في ملكوت السموات، ويعزي قلوبكم اجمعين.

وفي سياق متصل أرسل القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، برقية التعازي، جاء فيها: " أتقدم إلى سيادتكم بأحر التعزيات القلبية في انتقال حماة سيادتكم راجيا لكم وللأسرة الكريمة تعزيات الروح القدس".

كان قد شُيعت صباح اليوم السبت، جنازة السيدة صوفي بطرس والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وذلك برفقة زوجته الأستاذة هالة توما، مدير كلية رمسيس الجديدة وعدد محدود جدًّا من العائلة ورعاة الكنيسة مع الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية رسائل التعزية من خلال وسائل التواصل الإليكتروني.
الراحلة هي زوجة الراحل القس عزيز توما، ووالدة كل من الاستاذة بشائر توما، والمهندسة فضائل توما، والمحاسب شادي توما، والمهندس رفيق توما.
يذكر أن المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر قد أصدروا قرارًا في أبريل الماضي بتعليق كافةِ أنشطة الطائفة الإنجيلية في مصر دونَ استثناءٍ، وقصر الجنازاتِ على أسرةِ المتوفَّى فقط، لجميع الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، وذلك لحينِ استقرارِ الأوضاع.
وكان المجلس الملي الإنجيلي ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ قد اجتمع برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر، عبر وسائل التواصلِ الإليكتروني.

في بداية الاجتماع ثمَّن المجلس الدور الذي يقوم به الرئيس والحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وما تتخذه منْ إجراءاتٍ وقراراتٍ تعكسُ مدى الاهتمامِ بالمواطنِ المصريِّ، ووضعَ صحتِهِ وسلامتِهِ أولًا.

كما قرر المجلس الاستمرار بالالتزام الكامل بالقرارات السابقة، بشأن تعليق كافةِ الأنشطة، والالتزام باتخاذ الإجراءاتٍ الاحترازية لحين قرار فتح دور العبادة.
وفي إطار قرار الحكومة المرتقب، والخاص بدراسة احتمالية عودة دور العبادة في الجمهورية للعمل، قال زكي "إنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19، على أن يتم إقرارها في اجتماع المجلس القادم، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح".

وفي نهاية الاجتماع قال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نصلي من أجل سلامة البشرية كلها، وأن يمنح الله الرئيس والحكومة حكمة ويعطي سلاما لشعب مصر والعالم".

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