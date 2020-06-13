إنتر ميلان يقترب من صفقة خليفة بيرلو

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إنتر ميلان بات قريبًا من التعاقد مع ساندرو تونالي نجم خط وسط بريشيا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.





وأفاد الصحفي نيكولو شيرا بأن مسئولي إنتر ميلان دخلوا في مفاوضات مع عائلة تونالي وأنهم اتفقوا على توقيع عقد تبلغ مدته 5 مواسم على أن يحصل تونالي على راتب يبلغ 2.5 مليون يورو سنويًا.





وأكد نيكولو شيرا أن إنتر ميلان سيواصل مفاوضاته مع بريشيا الذي يطلب 50 مليون يورو مقابل التخلي عن تونالي الذي يبلغ من العمر 20 عامًا حيث أن إنتر ميلان ليست لديه النية في دفع هذا المبلغ.





وأشار نيكولو شيرا إلى أن تونالي هو من خريجي فريق بريشيا ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2018 وخاض مع الفريق 77 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 14 هدفاً.



