في 4 محافظات.. مصر تفتح المساجد وسط استعدادات مكثفة

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:20 ص
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
سمر حسن
قررت وزارة الأوقاف المصرية، إعادة فتح المساجد، بداية من يونيو الجاري، بعد غلقها منذ تفشي فيروس كورونا، حيث أعلن مجلس الوزراء، تطبيق خطة التعايش، والتي تشمل فتح دور العبادة مع وضع مقترح يتضمن الضوابط منها ارتداء الكمامة مع استخدام سجادة صلاة خاصة.

كما قررت الوزارة تجديد فرش عدد من المساجد، مع تعقيمها بشكل دوري، وحددت الحكومة 4 محافظات هي: الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، جنوب سيناء، باعتبارها الأقل في أعداد الإصابات كورونا لإعادة فتح المساجد بها تدريجيا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

جنوب سيناء
وكشف الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، أن المديرية تستعد لإعادة فتح عدد المساجد بتطهير وتعقيم المساجد، وغلق دورات المياه، ووضع علامات على الأرض، لتحديد أماكن وقوف المصلين لمراعاة للمسافات التباعد بينهم.

أضاف "الراوي"، في تصريحات صحفية، أن جنوب سيناء تضم 531 مسجدا، وتختار الوزارة المساجد بالتعاون مع مديريتي الصحة والأمن، ونبدأ بفتح المساجد في الأماكن الخالية أو المناطق الأقل إصابة.

أوضح وكيل الوزارة، أن المساجد تشهد تعديلات من الداخل لغلق الأبواب الداخلية التي تربط المسجد بأماكن الوضوء.

الوادي الجديد 
في السياق، أعلن الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، أن مجلس الوزراء قرر فتح المساجد بالمحافظات التي يوجد بها عدد قليل من الإصابات بفيروس، لهذا تكون الوادي الجديد على رأس أربعة محافظات مختارة.

وأضاف "شاهين"، أن المديرية لم تتلقى أي تعليمات من وزارة الأوقاف عن فتح المساجد بالمحافظة، مشددا على وضع خطة شاملة في حالة إصدار تعليمات أو إشارة من الوزارة بفتح المساجد التي أغلقت منذ بداية فيروس كورونا.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، أنه عند صدور الموافقة النهائية على فتح المساجد، يتم التنبيه على المصلين بتطبيق التباعد بمسافة متر ونصف بين كل مصل، ويستخدم كل مصل سجادة صلاة خاصة به، ويكون الوضوء في المنزل مع غلق دورات المياه وأماكن الوضوء.

من جانبه، قال الشيخ رمضان يوسف، مدير عام الدعوة، نائب وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، أن خطة فتح المساجد تتضمن التنبيه على المصلين بارتداء الكمامة الخاصة بهم والدخول قبل الأذان بخمس دقائق، والانصراف بعد الصلاة، موضحا أن المديرية وضعت علامات على أبواب المساجد لتوعية المصلين بالتباعد.

وأوضح مدير الدعوة، أن بعض المساجد التي يتم فتحها بها ساحة كبيرة لأداء شعائر الصلاة لسهولة تهويتها لمنع انتقال فيروس كورونا بين المصلين.

مطروح 
قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل أوقاف مطروح، أن مديرية الأوقاف انتهت من الاستعدادات في جميع مساجد المحافظة من منطقة الحمام وحتى السلوم وسيوة جنوبا، انتهت من كافة الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس.

أضاف وكيل أوقاف مطروح، أن مديرية مطروح تضم 576 مسجدا، بالإضافة إلى 800 مسجد خاص، ووضعت المديرية علامات للمحافظة على التباعد بين المصلين بمسافة متر ونصف وارتداء المصلين للكمامات قبل دخولهم إلى المسجد واستخدام سجادتهم الخاصة.

وأضاف "عبدالبصير"، أن المديرية تضع لافتات بالإرشادات الصحية لتوعية المواطنين، بالإضافة إلى غلق دورات المياة كإجراء لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وتكثيف إجراءات التطهير حتى صدور فتح المساجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في مطروح، أن الوزارة لم تحدد موعدا لفتح المساجد، كما أن المساجد جاهزة بالكامل وإنتهت الاستعدادات، مضيفا أن المديرية عقدت اجتماعات دورية مع أئمة الأوقاف لمتابعة المساجد، بعد اتخاذ كافة الإجراءات والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ليكون الإمام نموذجا يحتذى به.

البحر الأحمر
قال الدكتور كمال سيف، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إن المديرية لم تتلقى أي تعليمات عن تشغيل المساجد لاستقبال المصليين، كما يجري إعداد خطة لحماية المصليين بعد صدور قرارات التشغيل.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية تستعد بمجموعة من الإجراءات قبل فتح المساجد واستقبال المصلين، أن اتباع الإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، والتعقيم، وغلق دورات المياة، وتوفير مواد مطهرة والكحول بالمساجد، موضحا أنه يجري تدريب العاملين والأئمة بالمساجد على التعامل طبقًا للإجراءات الوقائية سلامة المصليين، 

أوضح الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن المديرية لم تتلقى أي تعليمات عن فتح المساجد، مضيفا أن التعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة عند فتحها مع توفير مستلزمات طبية وقائية ومواد التطهير بالمساجد لإجراء عمليات التعقيم.

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