"الصحة" السعودية: تسجيل 3366 إصابة جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 123,308.





وأشار وزارة الصحة إلى وصول العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 932 حالة، بعد تسجيل39 حالة، ، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1519، ما يرفع الإجمالي إلى 82,548 .



