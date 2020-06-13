رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية يكشف سبب ارتفاع الذهب (فيديو)

السبت 13/يونيو/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب، ناتج من الاضطرابات الموجودة على مستوى العالم، خلاف إنهيار بعض الاقتصاديات على العالم، مشيرًا إلى أن المستثمرين يلجئون إلى الاستثمار في الذهب عند حدوث أزمات اقتصادية، لأنه هو الملاذ الآمن للاستثمارات.

وتابع "جيد"، خلال مداخلة عبر الاسكايب، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن الذهب يحتفظ بقيمته ولم يتأثر إطلاقًا بأي أزمة، مشيرًا إلى أن الإقبال على شراء الذهب خلال الصيف أمر متوقع، بالتزامن مع زيادة الأفراح والمناسبات.
   

لفت إلى أن القطاع الصناعي في الذهب في حاجة لدعم خلال المرحلة الحالية، والدعم قد يكون ضرائبيًا أو تسهيل شراء أو بيع الذهب من خلال البنوك.

شهد سعر الذهب في مصر، اليوم السبت، تحديثًا جديدًا وذلك تزامنًا مع إجازة بورصة الذهب العالمية واستقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر مسجلا 1730 دولار، حيث بلغ سعر الجرام من عيار 21 نحو 778 جنيهًا للجرام.


أسعار الذهب اليوم


عيار 18 سجل 666.75 جنيه للجرام
عيار 21 سجل 778 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 889.25 جنيه للجرام
الجنيه الذهب 6224 جنيها
أوقية الذهب 1430 دولار

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل عملتي الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري أمس الجمعة، إذ تعافت الأسهم في البورصة الأمريكية من أسوأ أداء يومي لها في ثلاثة أشهر، في حين هبط اليورو مقابل العملة الأمريكية، ماحيا مكاسب مبكرة.

ونزل الين مقابل الدولار لأول مرة في خمس جلسات، بينما تراجع الفرنك السويسري، إذ ارتفعت وول ستريت لتعوض بعضا من الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة. وصعد الدولار 0.6 % مقابل الين إلى 107.455 ين. ومع ذلك، ما زال أداء الدولار الأسبوعي مقابل الين هو الأسوأ منذ أواخر مارس.ومقابل الفرنك السويسري، قفز الدولار 1.2 % إلى 0.9551 فرنك.

وتراجع اليورو 0.6 % إلى 1.1228 دولار، منخفضا من 1.1422، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، والذي بلغه الأربعاء الماضى، وصعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى 97.33 بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوع، بحسب وكالة رويترز.

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