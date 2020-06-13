أول رد من أحمد الفيشاوي على قضية النسب الجديدة

السبت 13/يونيو/2020 - 07:23 م
الفيشاوي
الفيشاوي
مصطفى فكيه
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بـ صورتين جديدتين عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام"، متجاهلًا حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول قضية إثبات نسب طفل ألماني الجنسية له.

حيث ظهر في الصورة الأولى مع والدته الفنانة سمية الألفي، والثانية ظهرت فيها زوجته ندى الكامل، وعلق على الصور قائلًا: "عن ليلة امس.. امي العزيزة".

وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة، بعد ظهور ابن جديد لـ الفنان أحمد الفيشاوي، من سيدة ألمانية الجنسية، قامت مؤخرًا برفع قضية إثبات نسب لابنها.

في سياق متصل، نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، منذ أسبوع ظهرت فيها مع طفل ألماني "تيتوس" وتعلن أنه شقيقها من أبيها الفنان أحمد الفيشاوي.

وعلقت لينا الفيشاوي، على الصورة قائلة: «"هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي، أنا سعيدة جدًا لأنني أخيرًا لي اخ في حياتي وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه - أحبك كثيرًا تيتوس، لا استطيع الانتظار لرؤيتك قريبا".

أول رد من أحمد الفيشاوي على قضية النسب الجديدة
أول رد من أحمد الفيشاوي على قضية النسب الجديدة
أول رد من أحمد الفيشاوي على قضية النسب الجديدة
أول رد من أحمد الفيشاوي على قضية النسب الجديدة
أول رد من أحمد الفيشاوي على قضية النسب الجديدة
أول رد من أحمد الفيشاوي على قضية النسب الجديدة

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