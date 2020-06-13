فرمان نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من ضم كينيو

السبت 13/يونيو/2020 - 06:58 م
كينو
كينو
الفجر الرياضي

 

اتخذ مسئولو النادي الأهلي قرارًا حاسمًا بشأن التعاقد مع البرازيلي كينو نجم فريق بيراميدز والمعار حاليا لصفوف الجزيرة للإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكد مسئولو القلعة الحمراء، أن ملف كينو تم إغلاقه بشكل نهائي، وأن اللاعب خارج الحسابات الفنية للقلعة الحمراء.

 

وكشف مصدر بالنادي الأهلي سر التراجع عن صفقة كينو، لافتًا إلى سعر اللاعب مرتفع للغاية ولن يقل عن 7 ملايين دولار بجانب الراتب السنوي الضخم الذي يحتاجه كينو، بالإضافة إلى عدم رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر في ضمه.

 

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى رغبة الأهلي في ضم كينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعويض رحيل رمضان صبحي المحتمل.


وفي سياق آخر، تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخدمات نجم الفريق المعار، وعدم تجديد إعارته بالموسم الجديد. 


وأبدى فايلر إعجابه بمستوى عمار حمدي لاعب الفريق المعار إلى طلائع الجيش لنهاية الموسم الحالي ورغبته في استعادته مرة أخرى. 


وكان فايلر، عقد جلسة مع جهازه المعاون مؤخرًا، وأثنى على أداء اللاعب المعار، بعد أن شاهد عدد من فيديوهاته مع والمنتخب الأوليمبي، وطلائع الجيش بالموسم الجاري.

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