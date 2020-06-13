نتائج نهائية.. خبر سار من الصحة العالمية عن علاج كورونا المنتظر (فيديو)

كشف الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، آخر مستجدات محاولات دول العالم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرا إلى أنه يتم متابعة تجارب لقاح جامعة أوكسفورد في بريطانيا في انتظار الوصول إلى نتائج نهائية.





وأوضح "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "نتابع كل محاولات دول الدول للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا؛ ولقاح أوكسفورد المنتظر دخل المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح"، موضحا أنه يتم تجربته على عدد كبير من المرضى.





وتابع استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية: "لابد من توافر حد ادنى من الأمان في اللقاح وعدم وجود آثار جانبية تؤثر على حياة الفرد المصاب".





وأكد على أنه لا يمكن لأي دولة أن تجزم أنها قضت على الفيروس نهائيا، فقد يكون هناك بعض الحالات التي لا يظهر عليها أعراض أو ينتقل من الفيروس لها من الخارج.