نتائج نهائية.. خبر سار من الصحة العالمية عن علاج كورونا المنتظر (فيديو)
السبت 13/يونيو/2020 - 06:56 م
داليا الحسين
كشف الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، آخر مستجدات محاولات دول العالم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرا إلى أنه يتم متابعة تجارب لقاح جامعة أوكسفورد في بريطانيا في انتظار الوصول إلى نتائج نهائية.
وأوضح "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "نتابع كل محاولات دول الدول للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا؛ ولقاح أوكسفورد المنتظر دخل المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح"، موضحا أنه يتم تجربته على عدد كبير من المرضى.
وتابع استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية: "لابد من توافر حد ادنى من الأمان في اللقاح وعدم وجود آثار جانبية تؤثر على حياة الفرد المصاب".
وأكد على أنه لا يمكن لأي دولة أن تجزم أنها قضت على الفيروس نهائيا، فقد يكون هناك بعض الحالات التي لا يظهر عليها أعراض أو ينتقل من الفيروس لها من الخارج.
وتوقع استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية عدم انتشار فيروس كورونا مجددا في ووهان حال تطبيق إجراءات صارمة من قبل الحكومة الصينية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.
وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".