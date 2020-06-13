يوسف العتيبة على خطى السادات.. خطــة إسرائيـــل لضــــم أراض من الضفة الغربية "مرفوضة"

رفض الإمارات وغيرها من الدول العربية لخطــة إسرائيـــل لضــــم أراض من الضفة الغربية.









وأكد "العتيبة"، أن خطة الضم الإسرائيلية تتحــدى الإجمــاع العربـــي والدولـي فيمــــــا يتعـلــــــــق بالحقوق الفلسطينية.





وحـذر من أن ضــم أراض في الضفة الغربية المحتلة سيعد "استيــلاء غير مشروع" على أراض الشعب الفلسطيني.









أشار العتيبة إلى أن أن دولـــة الإمـــــارات كانت طيلة الوقت داعمة لفلسطين وداعمة لمبادرة السلام العربيــة وأن خطة الضم الإسرائيلية ستنهي كل مطامع إسرائيـل في علاقـــات أمنيـة واقتصادية وثقافية أفضل مع العالم العربي.









على خطى الرئيس المصري الراحل محمد أنـور السادات، خاطب يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في الولايات المتحدة الإسرائيليين بلغتهـــم العتيبة، مؤكدا