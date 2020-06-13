"الفجر" تعزي الرائد عز محمود في وفاة والده

غيّب الموت الكاتب الصحفي علي محمود، مدير تحرير جريدة الدستور، والمحرر الأمني والعسكري، صاحب العمل الدؤوب في هذا المجال الذي استطاع وضع بصمة كبرى فيه.





ويعتبر الفقيد من الكتاب الصحفيين الكبار، لاسيما في المجال الأمني والعسكري، وكان مدير تحرير مجلة الكواكب الأسبق، وشاهدا ومعاصرا للإنجازات التي شهدتها مصر وحققتها في كافة المجالات.





من جهتها، تنعى أسرة تحرير "الفجر"، ببالغ الحزن والآسى، الرائد عز محمود، لوفاة والده الكاتب الصحفي على محمود، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.





كما يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والزميلة هبة عبدالحفيظ، رئيس قسم الحوادث، بخالص العزاء للرائد عز محمود، في وفاة والده، داعيًا الله عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته وأحبابه الصبر والسلوان.