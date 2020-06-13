باطلاله كاجول ونظارة شمسية.. محمد رجب يستمتع بإجازة الصيف

السبت 13/يونيو/2020 - 07:02 م
محمد رجب
محمد رجب
مصطفى فكيه
شارك الفنان محمد رجب، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "رجب"، في الصورة على البحر وهو يقضي إجازة الصيف وظهر بإطلالة كاجوال ونظارة شمس شفافه.

يذكر أن أخر ظهور للفنان محمد رجب، شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" لرمضان 2020، وظهر كصديق الفنان أمير كراره في الكلية الحربية.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏
باطلاله كاجول ونظارة شمسية.. محمد رجب يستمتع بإجازة الصيف
باطلاله كاجول ونظارة شمسية.. محمد رجب يستمتع بإجازة الصيف
باطلاله كاجول ونظارة شمسية.. محمد رجب يستمتع بإجازة الصيف
باطلاله كاجول ونظارة شمسية.. محمد رجب يستمتع بإجازة الصيف

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