"المصل واللقاح" يكشف معلومات جديدة عن فيروس "كورونا" (فيديو)

السبت 13/يونيو/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف الدكتور أمجد حداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عن وجود أكثر من سلالة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرا إلى أنه يوجد في مصر سلالتين أقل خطرًا من أوروبا.

وأوضح "حداد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير "، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أنه سلالة فيروس كورونا المتواجدة في مصر تعتبر الأقل خطورة وحدة عن المتواجدة في أوروبا وعلى مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الفيروس عند وصوله إلى الذروة يضعف ويفقد جزءً من تركيبه الجيني عند الإصابات المتكررة.
   

وتابع مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح:" نتحدث عن الذروة عندما تكون الأرقام مستمرة في معدل معين لمدة 5 أيام متواصلة ثم يبدأ في الانخفاض مجددًا"، لافتا إلى أن أوروبا وصلت إلى الذروة وبدأ الفيروس يضعف وأقل شراسة.

ولفت إلى أن مصر بها معدل إصابات سريع ولكن حدته تضعف عند الانتقال من شخص لآخر، لافتا إلى أن فيروس كورونا أقل شراسة في مصر عن وقت ظهوره ولكن مازال خطرا على كبار السن وأصحب الأمراض المزمنة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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